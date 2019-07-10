На зарплати шахтарям у Кабміні обіцяють 1 млрд грн. Фото: Politeka

https://racurs.ua/ua/n124135-na-zarplaty-shahtaryam-u-kabmini-obicyaut-1-mlrd-grn.html

Ракурс

На зарплати шахтарям український уряд може виділити додатково мільярд гривень. Для цього потрібно узгодження даного рішення від профільного комітету Верховної Ради.

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За словами прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, уряд знайшов рішення, як виділити додаткові кошти, аби направити їх на виплату заробітних плат шахтарям, а також на дотації українським шахтам. Про це Гройсман заявив сьогодні, 10 липня, під час засідання Кабміну, про що він повідомляє на своїй сторінці в Twitter.

Перед тим, як дане рішення реалізується, воно має бути схвалено профільним комітетом парламенту. Прем'єр-міністр зазначив, що позитивна відповідь від Верховної Ради очікується вже сьогодні, після чого зазначені кошти будуть спрямовані на виплати заробітних плат без затримок.

Нагадаємо, що раніше прес-секретар Володимира Зеленського Юлія Мендель повідомила про те, що на зарплати шахтарям владою було виділено 300 млн грн. Перед цим шахтарі держпідприємства «Львіввугілля» вийшли на мітинг через борги, перекривши міжнародну трасу до українсько-польського кордону.