На зарплаты шахтерам в Кабмине обещают 1 млрд грн. Фото: Politeka

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Ракурс

На зарплаты шахтерам украинское правительство может выделить дополнительный миллиард гривен. Для этого нужно согласование профильного комитета Верховной Рады.

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По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, правительство нашло решение, как выделить дополнительные средства, чтобы направить их на выплату заработных плат шахтерам, а также на дотации украинским шахтам. Об этом Гройсман заявил сегодня, 10 июля, в ходе заседания Кабмина, о чем он сообщает на своей странице в Twitter.

Перед тем, как данное решение реализуется, оно должно быть одобрено профильным комитетом парламента. Премьер-министр отметил, что положительный ответ от Верховной Рады поступит уже сегодня, и обозначенные средства будут направлены на выплаты заработных плат без задержек.

Напомним, что ранее пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель сообщила о том, что на зарплаты шахтерам властями было выделено 300 млн грн. Перед этим шахтеры ГП «Львовуголь» из-за долгов вышли на митинг, перекрыв международную трассу к украинско-польской границе.