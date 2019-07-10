Арестовывать имущество Ющенко не будут – суд отклонил ходатайство. Фото: 20 мин Украина

https://racurs.ua/n124134-arestovyvat-imuschestvo-uschenko-ne-budut-sud-otklonil-hodataystvo.html

Ракурс

В деле о «Межигорье» Печерский районный суд Киева отклонил ходатайство Генпрокуратуры касательно наложения ареста на имущество бывшего президента Украины Виктора Ющенко.

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Адвокат Ющенко Виталий Наум назвал дело и ходатайство прокуратуры предвыборным пиаром, а не настоящим уголовным производством. Об этом сообщает «Украина молодая».

По словам адвоката, дело против Ющенко открыли, чтобы скрыть недостатки и недоработки в других делах накануне выборов. Наум и его подзащитный уверяют, что известность экс-президента используется для предвыборного пиара.

Ющенко подозревают в выводе резиденции «Межигорье» из государственной собственности в 2007 году. Соответствующее подозрение было официально вручено экс-президенту прокуратурой.

В подозрении указано, что Ющенко злоупотребляя своим служебным положением по предварительному сговору с группой лиц завладел урочищем стоимостью 540 млн грн. Фигурантами этого дела являются еще пять человек.

Как ранее сообщал «Ракурс», руководитель управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что будет просить суд арестовать имущество Ющенко.