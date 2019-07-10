Зеленский в Борисполе разбирался с фекалиями в озере. Фото: Цензор.НЕТ

https://racurs.ua/n124133-zelenskiy-v-borispole-razbiralsya-s-fekaliyami-v-ozere.html

Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, находясь в Борисполе, поспорил с мэром Анатолием Федорчуком из-за фекалий в местном озере.

Loading...

Зеленский заявил, что согласно предоставленной ему информации, на чистку водоемов в городе в прошлом году было потрачено 17 млн грн, но фактически на дне озер лежат горы мусора и фекалий. Он спросил мэра, кто в этом виноват и будут ли почищены водоемы, информирует «Украинская правда».

Я в таких случаях говорю в правоохранительные органы: проверяйте. Я не знаю, какое это озеро, все дело в том, что, к сожалению, культура наших людей низкая. Мы почистили озеро, а отдельные индивидуумы… Это о культуре людей говорит. Мы очень много сегодня денег вложили, создаем зоны отдыха, — заявил в ответ Федорчук.

Зеленский на это поинтересовался, не издевается ли мэр, утверждая, что люди «метр нагадили» и виноваты в том, что власти не почистили озера.

Это кто-то из министров, я помню, говорил, что у нас люди очень много едят. А у вас обратная ситуация, — добавил он.

Напомним, ранее сегодня Зеленский со скандалом выгнал с заседания секретаря Бориспольского горсовета, назвав его разбойником. Это произошло во время представления нового руководителя Киевской облгосадминистрации Михаила Бно-Айрияна.