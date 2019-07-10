Жестокое изнасилование на Ивано-Франковщине: женщина погибла от серьезных повреждений

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На Ивано-Франковщине 38-летний сосед жестоко изнасиловал 45-летнюю женщину, находясь у нее дома. Погибшая и злоумышленник вместе пили спиртные напитки, а потом мужчина воспользовался беспомощным состоянием своей жертвы.

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Мужчина вступил с пострадавшей в половые сношения неестественным путем. В результате женщина получила серьезные травмы, которые и стали причиной ее смерти. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Ивано-Франковской области.

Инцидент произошел в ночь на 9 июля в Верховинском районе. Об изнасиловании заявила соседка погибшей. Женщина зашла в дом и обнаружила знакомую мертвой.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту совершения действий, предусмотренных ч. 5 ст. 152 Уголовного кодекса Украины (изнасилование). Сейчас решается вопрос о сообщении подозрения злоумышленнику и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Если вина злоумышленника будет доказана, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет.

Как ранее сообщалось, в Черниговской области мужчина преследовал, угрожал ножом и изнасиловал 15-летнюю девочку.