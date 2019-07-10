Жорстоке зґвалтування на Івано-Франківщині: жінка загинула від серйозних ушкоджень. Фото: Україна нова

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На Івано-Франківщині 38-річний сусід жорстоко зґвалтував 45-річну жінку, перебуваючи в неї дома. Загибла та зловмисник разом пили спиртні напої, а потім чоловік скористався безпорадним станом своєї жертви.

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Чоловік вступив з постраждалою у статеві зносини неприродних шляхом. Внаслідок цього жінка отримала серйозні травми, які й стали причиною її смерті. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Івано-Франківської області.

Інцидент відбувся в ніч на 9 липня у Верховинському районі. Про зґвалтування заявила сусідка загиблої. Жінка зайшла до будинку та виявила знайому мертвою.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом скоєння дій, передбачених ч. 5 ст. 152 Кримінального кодексу України (зґвалтування). Наразі вирішується питання про повідомлення підозри зловмиснику та обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Якщо провина зловмисника буде доведена, йому загрожує покарання у виді позбавлення волі строком від 10 до 15 років.

Як раніше повідомлялося, у Чернігівській області чоловік переслідував, погрожував ножем та зґвалтував 15-річну дівчинку.