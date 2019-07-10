Погрожував ножем та зґвалтував: на Чернігівщині постраждала 15-річна дівчина. Фото: WoMo

https://racurs.ua/ua/n124128-pogrojuvav-nojem-ta-z-valtuvav-na-chernigivschyni-postrajdala-15-richna-divchyna.html

Ракурс

У Чернігівській області зґвалтували 15-річну дівчину, коли вона поверталася додому від подруги. Зловмисник переслідував дівчину та пригрозив їй ножем.

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Спочатку збоченець почав приставати до жертви та торкатися до її статевих органів, коли дівчинка намагалася втекти, зловмисник погнався за нею та наздогнав. Після цього чоловік зґвалтував постраждалу і відпустив її. Про це повідомляє перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін на своїй сторінці у Facebook.

Зґвалтована дівчинка наважилась розповісти про все матері тільки зранку. Жінка терміново звернулась до поліції і зловмисника було знайдено. Ним виявися раніше засуджений за вбивство чоловік 1993 року народження, який мешкав у сусідньому селі.

За інформацією поліції, стосовно зловмисника було відкрите кримінальне провадження за фактом скоєння дій, передбачених ч. 3 ст. 153 Кримінального кодексу України (сексуальне насильство щодо неповнолітньої особи).

Як раніше повідомлялося, у Запорізькій області чоловік зґвалтував двох своїх маленьких синів. Свідками жахливого інциденту стали сусіди сім’ї.