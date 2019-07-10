Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Погрожував ножем та зґвалтував: на Чернігівщині постраждала 15-річна дівчина. Фото: WoMo

Погрожував ножем та зґвалтував: на Чернігівщині постраждала 15-річна дівчина

10 лип 2019, 13:28
999

У Чернігівській області зґвалтували 15-річну дівчину, коли вона поверталася додому від подруги. Зловмисник переслідував дівчину та пригрозив їй ножем.

Loading...

Спочатку збоченець почав приставати до жертви та торкатися до її статевих органів, коли дівчинка намагалася втекти, зловмисник погнався за нею та наздогнав. Після цього чоловік зґвалтував постраждалу і відпустив її. Про це повідомляє перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін на своїй сторінці у Facebook.

Зґвалтована дівчинка наважилась розповісти про все матері тільки зранку. Жінка терміново звернулась до поліції і зловмисника було знайдено. Ним виявися раніше засуджений за вбивство чоловік 1993 року народження, який мешкав у сусідньому селі.

За інформацією поліції, стосовно зловмисника було відкрите кримінальне провадження за фактом скоєння дій, передбачених ч. 3 ст. 153 Кримінального кодексу України (сексуальне насильство щодо неповнолітньої особи).

Як раніше повідомлялося, у Запорізькій області чоловік зґвалтував двох своїх маленьких синів. Свідками жахливого інциденту стали сусіди сім’ї.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Десять послуг за однією заявою: уряд запустив проект е-Малятко (ВІДЕО)

Уряд ухвалив постанову, яка започатковує реалізацію проекту в сфері електронних послуг е-Малятко. Після подачі однієї заяви громадяни матимуть можливість отримати 10 послуг держави, пов’язаних із народженням дитини

Новини України
15:55

Прем'єрське крісло українці готові віддати Тимошенко, Бойку та Гройсману — чергове опитування

Соціологічне опитування від КМІС свідчить про те, що на посаді прем'єр-міністра українці найбільше хочуть бачити Юлію Тимошенко, Юрія Бойка, Володимира Гройсмана та Ігоря Смешка. В інших претендентів — менше 5% підтримки

Новини України
12:18
Новини партнерів
Загрузка...