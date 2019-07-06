Чоловік зґвалтував двох маленьких синів у Запорозькій області. Фото: Life

https://racurs.ua/ua/n124009-cholovik-z-valtuvav-dvoh-malenkyh-syniv-u-zaporozkiy-oblasti.html

Ракурс

Чоловік зґвалтував двох своїх маленьких синів будучи на підпитку. Інцидент трапився у Запорізькій області.

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Сьогодні ввечері мати шестирічного та десятирічного хлопчиків звернулась до поліції через незаконні насильницькі дії її співмешканця 1988 року народження. Раніше судимий чоловік змусив спільних дітей до статевого акту неприродним шляхом. Про це повідомила прес-служба Нацполіції у Запорізькій області.

Правоохоронці прибули на місце, де провели опитування сусідів, які випадково стали свідками насилля над хлопчиками. Зловмисника затримали на місці.

Поліцейські Михайлівського відділення зібрали речові докази та відкрили кримінальне провадження за фактом скоєння дій, передбачених ч. 2 ст. 156 Кримінального кодексу України (розбещення неповнолітніх).

Як відомо, в Україні зафіксували сплеск насилля над дітьми. Сьогодні 24-річний чоловік, якого підозрюють у вбивстві та зґвалтуванні 13-річної Інни Дубік показав, де заховав труп дитини.

У червні в Одеській області загинула 12-річна Дарина Лук’яненко, у вбивстві та спробі зґвалтування якої зізнався 22-річний сусід.

Тим часом у Маріуполі встигли зупинити ґвалтівника, який погрожував 12-річній дівчинці ножем.

Як раніше повідомлялося, Нацполіція звернулась до Ради з проханням розглянути законопроект про жорстокі заходи до педофілів, так як з початку року загинули вже понад 50 дітей.