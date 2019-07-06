Мужчина изнасиловал двоих маленьких сыновей в Запорожской области. Фото: Life

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Ракурс

Мужчина изнасиловал двоих своих маленьких сыновей будучи в нетрезвом состоянии. Инцидент произошел в Запорожской области.

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Сегодня вечером мать шестилетнего и десятилетнего мальчиков обратилась в полицию из-за незаконных насильственных действий ее сожителя 1988 года рождения. Ранее судимый мужчина принудил совместных детей к половому акту неестественным путем. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в Запорожской области.

Правоохранители прибыли на место, где провели опрос соседей, которые случайно стали свидетелями насилия над мальчиками. Злоумышленника задержали на месте.

Полицейские Михайловского отделения собрали вещественные доказательства и открыли уголовное производство по факту совершения действий, предусмотренных ч. 2 ст. 156 Уголовного кодекса Украины (развращение несовершеннолетних).

Как известно, в Украине зафиксировали всплеск насилия над детьми. Сегодня 24-летний мужчина, которого подозревают в убийстве и изнасиловании 13-летней Инны Дубик показал, где спрятал труп ребенка.

В июне в Одесской области погибла 12-летняя Дарья Лукьяненко, в убийстве и попытке изнасилования которой признался 22-летний сосед.

Между тем в Мариуполе успели остановить насильника, который угрожал 12-летней девочке ножом.

Как ранее сообщалось, Нацполиция обратилась в Раду с просьбой рассмотреть законопроект о жестоких мерах к педофилам, так как с начала года погибли уже более 50 детей.