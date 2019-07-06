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Изнасилование и убийство 13-летней девочки в Днепропетровской области: подозреваемый показал место преступления, фото — Нацполиция

Изнасилование и убийство 13-летней девочки в Днепропетровской области: подозреваемый указал на место преступления (ФОТО)

6 июл 2019, 09:41
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В Днепропетровской области полиция задержала подозреваемого в убийстве 13-летней Инны Дубик. Полиция вышла на след дважды ранее судимого 24-летнего местного жителя, который указал место, где он изнасиловал и убил девушку. В указанном им месте был обнаружен труп ребенка.

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Инну полиция разыскивала с 29 июня 2019 года, но исчезла она еще 23 июня: родители не сообщали, поскольку были очень заняты распитием алкогольных напитков, — сообщил в Фейсбук первый заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

После исчезновения девочки в селе Миролюбовка Пятихатского района организовали спецоперацию по розыску девочки. К поискам подключились волонтеры, местные жители и работники Национальной гвардии. Рассматривались версии о том, что ребенок может находиться у знакомых в городе Желтые Воды.

Изнасилование и убийство 13-летней девочки в Днепропетровской области: подозреваемый показал место преступления, фото — Нацполиция

Во время оперативных мероприятий уголовный розыск вышел на след 24-летнего мужчины. Он рассказал обстоятельства преступления и признался, где спрятал тело. Вечером 5 июля тело ребенка со следами насильственной смерти нашли в лесополосе вблизи села, в котором проживала девочка. По предварительному заключению судмедэкспертизы, смерть девочки наступила около двух недель назад.

Злоумышленника задержали. За совершение умышленного убийства мужчине грозит уголовная ответственность по ч. 2 ст. 115 УК Украины.

Изнасилование и убийство 13-летней девочки в Днепропетровской области: подозреваемый показал место преступления, фото — Фейсбук В.Аброськина

В Украине участились подобные преступления. В июне в Одесской области погибла 12-летняя Дарья Лукьяненко. Тело девочки нашли в выгребной яме во дворе соседей. Полиция задержала 22-летнего подозреваемого, который признался, что убил девочку. Следствие считает, что преступление было совершено на сексуальной почве.

В Мариуполе задержали мужчину за попытку изнасиловать 12-летнего ребенка. В Киевской области с заявлением обратились женщины об изнасиловании их 2-летней и 12-летней дочери. В Умани на улице неизвестный напал на 15-летнюю девушку и под угрозой убийства изнасиловал ее.

После ряда громких преступлений в Украине активизировалось движение за узаконивание более жесткого наказания для преступников, которые совершают преступления против детей на сексуальной почве. В частности, речь идет о поддержке законопроекта № 6607, который введет реестр преступников, совершивших такие правонарушения, а также разрешит химическую кастрацию педофилов.

Источник: Ракурс


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