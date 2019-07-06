Зґвалтування та вбивство 13-річної дівчинки у Дніпропетровській області: підозрюваний показав місце злочину, фото — Нацполіція

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У Дніпропетровській області поліція затримала підозрюваного у вбивстві 13-річної Інни Дубік. Поліція вийшла на слід двічі раніше засудженого 24-річного місцевого мешканця, який вказав місце, де він зґвалтував та вбив дівчину. У вказаному ним місці був виявлений труп дитини.

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Інну поліція розшукувала з 29 червня 2019 року, але зникла вона ще 23 червня: батьки не повідомляли, бо були дуже зайняті розпиттям алкогольних напоїв, повідомив у Фейсбук перший заступник голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськін.

Після зникнення дівчинки в селі Миролюбівка Пятихатського району організували спецоперацію з розшуку дівчинки. До пошуків долучилися волонтери, місцеві жителі та працівники Національної гвардії. Розглядалися версії про те, що дитина може перебувати у знайомих в місті Жовті Води.

Під час оперативних заходів карний розшук вийшов на слід 24-річного чоловіка. Він розповів обставини злочину та зізнався, де сховав тіло. Увечері 5 липня тіло дитини зі слідами насильницької смерті знайшли у лісосмузі поблизу села, де дівчинка проживала. За попереднім висновком судмедекспертизи, смерть дівчинки настала близько двох тижнів тому.

Зловмисника затримали. За скоєння умисного вбивства чоловіку загрожує кримінальна відповідальність за ч. 2 ст. 115 КК України.

В Україні почастішали подібні злочини. У червні в Одеській області загинула 12-річна Дарина Лук’яненко. Тіло дівчинки знайшли у вигрібній ямі на подвір’ї сусідів. Поліція затримала 22-річного підозрюваного, який зізнався, що вбив дівчинку. Слідство вважає, що злочин було скоєно на сексуальному підґрунті.

У Маріуполі затримали чоловіка за спробу зґвалтувати 12-річну дитину. У Київській області з заявою звернулися жінки про зґвалтування їх 2-річної та 12-річної доньок. В Умані на вулиці невідомий напав на 15-річну дівчину й під загрозою вбивства зґвалтував її.

Після низки гучних злочинів в Україні активізувався рух за узаконення більш жорсткого покарання для злочинців, які скоюють злочини проти дітей на сексуальному підґрунті. Зокрема, йдеться про підтримку законопроекту № 6607, який запровадить реєстр злочинців, які скоїли такі правопорушення, а також уможливить хімічну кастрацію педофілів.