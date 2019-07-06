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Ракурс
Землетрус у США перервав матч НБА, фото — Твіттер НБА

Матч літньої ліги НБА перервали через землетрус

6 лип 2019, 09:20
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У Лас-Вегасі був перерваний матч літньої ліги Національної баскетбольної асоціації (НБА) між «Нью-Йорк Нікс» і «Нью-Орлеан Пеліканс».

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Про це повідомив офіційний сайт ліги. Причина зупинки гри — землетрус. Під час поєдинку, який відбувся у ніч з 5 на 6 липня, в штаті Невада були зафіксовані підземні поштовхи силою 7,1 бала.

Матч достроково припинили у третій чверті на півгодини. Потім гра поновилася на декілька хвилин, але в четвертій чверті за рахунку 80:74 на користь «Пеліканс» організатори отримали інформацію від рятувальників і були змушені остаточно перервати та відкласти поєдинок.

Дата, коли буде дограний матч, поки невідома.

У червні «Ракурс» повідомляв, що землетрус у Китаї забрав 13 життів, понад 130 осіб поранено.

Джерело: Ракурс


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