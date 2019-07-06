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Ракурс
Землетрясение в США прервал матч НБА, фото - Твиттер НБА

Матч летней лиги НБА прервали из-за землетрясения

6 июл 2019, 09:20
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В Лас-Вегасе был прерван матч летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Нью-Йорк Никс» и «Нью-Орлеан Пеликанс».

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Об этом сообщил официальный сайт лиги. Причина остановки игры — землетрясение. Во время поединка, который состоялся в ночь с 5 на 6 июля, в штате Невада были зафиксированы подземные толчки силой 7,1 балла.

Матч досрочно прекратили в третьей четверти на полчаса. Затем игра возобновилась на несколько минут, но в четвертой четверти при счете 80:74 в пользу «Пеликанс» организаторы получили информацию от спасателей и были вынуждены окончательно прервать и отложить поединок.

Дата, когда будет доигран матч, пока неизвестна.

В июне «Ракурс» сообщал, что землетрясение в Китае унесло 13 жизней, более 130 человек получили ранения.

Источник: Ракурс


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