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Ракурс
В Одессу доставили первую в истории партию американской нефти для Украины. Фото: одеський порт

В Одессу доставили первую в истории партию американской нефти для Украины

6 июл 2019, 22:21
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Первый в истории Украины танкер с американской нефтью прибыл в Одесский морской порт. Танкер Wisdom Venture под флагом Гонконга доставил в Украину 75 тыс. т нефти.

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Полученные нефтепродукты планируют довезти до Кременчугского нефтеперерабатывающего завода для дальнейшей работы с топливом. Сейчас проходит выгрузка партии нефти. Об этом сообщает пресс-служба администрации Одесского морского порта.

Председатель порта Игорь Ткачук отметил, что предприятие имеет большой опыт работы с нефтью, ведь ранее через порт транзитом проходили большие объемы нефтепродуктов для Мозырского НПЗ в Беларуси.

Нефтерайон Одесского порта является большим универсальным терминалом, который имеет пропускную способность до 25 млн т в год и оборудование для работы почти со всеми видами нефтеналивных грузов.

Администрация порта анонсировала, что уже в августе этого года в Одессу может прибыть следующий танкер с нефтепродуктами.

Как ранее сообщалось, «Укртранснафта» приостановила транзит нефтепродуктов из РФ.

Источник: Ракурс


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