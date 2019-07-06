До Одеси доставили першу в історії партію американської нафти для України. Фото: одеський порт

https://racurs.ua/ua/n124008-do-odesy-dostavyly-pershu-v-istoriyi-partiu-amerykanskoyi-nafty-dlya-ukrayiny.html

Ракурс

Перший в історії України танкер з американською нафтою прибув до Одеського морського порту. Танкер Wisdom Venture під прапором Гонконгу доправив до України 75 тис. т нафти.

Loading...

Отримані нафтопродукти планують довезти до Кременчуцького нафтопереробного заводу для подальшої роботи з паливом. Наразі проходить вивантаження партії нафти. Про це повідомляє прес-служба адміністрації Одеського морського порту.

Голова порту Ігор Ткачук наголосив, що підприємство має великий досвід роботи з нафтою, адже раніше через порт транзитом проходили великі обсяги нафтопродуктів для Мозирського НПЗ в Білорусі.

Нафторайон Одеського порту є великим універсальним терміналом, який має пропускну здатність до 25 млн т на рік та обладнання для роботи майже з усіма видами нафтоналивних вантажів.

Адміністрація порту анонсувала, що вже в серпні цього року до Одеси може прибути наступний танкер з нафтопродуктами.

Як раніше повідомлялося, «Укртранснафта» призупинила транзит нафтопродуктів з РФ.