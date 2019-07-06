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До Одеси доставили першу в історії партію американської нафти для України. Фото: одеський порт

До Одеси доставили першу в історії партію американської нафти для України

6 лип 2019, 22:21
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Перший в історії України танкер з американською нафтою прибув до Одеського морського порту. Танкер Wisdom Venture під прапором Гонконгу доправив до України 75 тис. т нафти.

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Отримані нафтопродукти планують довезти до Кременчуцького нафтопереробного заводу для подальшої роботи з паливом. Наразі проходить вивантаження партії нафти. Про це повідомляє прес-служба адміністрації Одеського морського порту.

Голова порту Ігор Ткачук наголосив, що підприємство має великий досвід роботи з нафтою, адже раніше через порт транзитом проходили великі обсяги нафтопродуктів для Мозирського НПЗ в Білорусі.

Нафторайон Одеського порту є великим універсальним терміналом, який має пропускну здатність до 25 млн т на рік та обладнання для роботи майже з усіма видами нафтоналивних вантажів.

Адміністрація порту анонсувала, що вже в серпні цього року до Одеси може прибути наступний танкер з нафтопродуктами.

Як раніше повідомлялося, «Укртранснафта» призупинила транзит нафтопродуктів з РФ.

Джерело: Ракурс


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