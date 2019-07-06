У Флориді 20 осіб постраждали через вибух у торговельному центрі. Фото: twitter/ecomedios122

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В США у Південній Флориді відбувся вибух газу у торговельному центрі The Fountains. Щонайменше 20 осіб були госпіталізовані до лікарні з травмами різного ступеня тяжкості, двоє з яких перебувають у критичному стані.

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Пожежники продовжують шукати постраждалих, однак вважають, що на місці поранених більше немає. До комплексу прибуло багато підрозділів поліції та пожежників. Про це повідомляє CNN.

Торговельний комплекс зазнав значної шкоди та збитків. Поки не відомо, чи був ТЦ відкритий під час вибуху. На місці подій є пошкодженні автівки та велика кількість сміття.

Пожежники вважають, що були пошкоджені труби, адже на верхньому поверсі каскадом витікає вода. Очевидці стверджують, що підірвалась вся будівля.

Як раніше повідомлялося, сьогодні у Польщі на першому поверсі жилої будівлі вибухнув балон газу. Троє осіб загинули і ще четверо отримали поранення.