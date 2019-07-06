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У Флориді 20 осіб постраждали через вибух у торговельному центрі. Фото: twitter/ecomedios122

У Флориді 20 осіб постраждали через вибух у торговельному центрі (ФОТО, ВІДЕО)

6 лип 2019, 21:33
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В США у Південній Флориді відбувся вибух газу у торговельному центрі The Fountains. Щонайменше 20 осіб були госпіталізовані до лікарні з травмами різного ступеня тяжкості, двоє з яких перебувають у критичному стані.

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Пожежники продовжують шукати постраждалих, однак вважають, що на місці поранених більше немає. До комплексу прибуло багато підрозділів поліції та пожежників. Про це повідомляє CNN.

У США вибухнув торговельний центр. Фото: washingtonpost

Торговельний комплекс зазнав значної шкоди та збитків. Поки не відомо, чи був ТЦ відкритий під час вибуху. На місці подій є пошкодженні автівки та велика кількість сміття.

У США вибухнув торговельний центр. Фото: instagram/CNNChile

Пожежники вважають, що були пошкоджені труби, адже на верхньому поверсі каскадом витікає вода. Очевидці стверджують, що підірвалась вся будівля.

Як раніше повідомлялося, сьогодні у Польщі на першому поверсі жилої будівлі вибухнув балон газу. Троє осіб загинули і ще четверо отримали поранення.


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