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У Польщі вибухнув балон газу: є загиблі та поранені. Фото: nefterynok.

У Польщі вибухнув балон газу: є загиблі та поранені (ФОТО)

6 лип 2019, 19:38
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У Польщі жертвами вибуху балону газу стали троє осіб. Ще четверо осіб зазнали поранень та були госпіталізовані до лікарні з травмами різного ступеня тяжкості.

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Пожежники евакуювали з житлового будинку 17 мешканців. Інцидент стався сьогодні близько 13.00 у Битомі. Про це повідомляє «Польське радіо».

На місце подій направили 14 команд пожежників та пошуково-рятувальну групу з собаками. Вибух стався на першому поверсі будинку.

Вибух газу у Польщі. Фото: Європейська правда

Зазначимо, вибух був настільки потужний, що ударною хвилею у домі навпроти було вибито скло з усіх вікон. Внаслідок вибуху сталася пожежа, яку швидко ліквідували.

Наразі на місці подій тривають пошуки можливих постраждалих. Пожежники займаються остаточною ліквідацією диму.

Як раніше повідомляв «Ракурс», наприкінці червня у Закарпатській області через вибух газоповітряної суміші у будинку постраждали двоє осіб. У чоловіка діагностували опікові травми 1−3 ступеню важкості на площі 35% тіла. Дворічна дитина отрималазабій лобової кістки та розсічення шкіри над бровою.


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999

У Польщі вибухнув балон газу: є загиблі та поранені (ФОТО)

Жертвами вибуху балону газу у Польщі стали троє осіб. Ще четверо осіб зазнали поранень та були госпіталізовані до лікарні. З будинку евакуювали 17 мешканців, а у домі навпроти ударної хвилею вибило скло з вікон

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