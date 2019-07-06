У Польщі вибухнув балон газу: є загиблі та поранені. Фото: nefterynok.

https://racurs.ua/ua/n124005-u-polschi-vybuhnuv-balon-gazu-ie-zagybli-ta-poraneni-foto.html

Ракурс

У Польщі жертвами вибуху балону газу стали троє осіб. Ще четверо осіб зазнали поранень та були госпіталізовані до лікарні з травмами різного ступеня тяжкості.

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Пожежники евакуювали з житлового будинку 17 мешканців. Інцидент стався сьогодні близько 13.00 у Битомі. Про це повідомляє «Польське радіо».

На місце подій направили 14 команд пожежників та пошуково-рятувальну групу з собаками. Вибух стався на першому поверсі будинку.

Зазначимо, вибух був настільки потужний, що ударною хвилею у домі навпроти було вибито скло з усіх вікон. Внаслідок вибуху сталася пожежа, яку швидко ліквідували.

Наразі на місці подій тривають пошуки можливих постраждалих. Пожежники займаються остаточною ліквідацією диму.

Як раніше повідомляв «Ракурс», наприкінці червня у Закарпатській області через вибух газоповітряної суміші у будинку постраждали двоє осіб. У чоловіка діагностували опікові травми 1−3 ступеню важкості на площі 35% тіла. Дворічна дитина отрималазабій лобової кістки та розсічення шкіри над бровою.