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ОБСЄ схвалила резолюцію щодо мілітаризації Криму: РФ чинила опір. Фото: Facebook

ОБСЄ схвалила резолюцію щодо мілітаризації Криму: РФ чинила опір

6 лип 2019, 19:04
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Резолюцію щодо мілітаризації Криму, Чорного й Азовського морів Росією підтримав комітет з політичних питань і безпеки Парламентської асамблеї Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ).

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Російські делегати чинили шалений спротив та галас, вимагали прибрати частину тексту, однак не змогли досягти своєї мети. Про це повідомив член постійної делегації України у ПА ОБСЄ Рефат Чубаров на своїй сторінці у Facebook.

За резолюцію проголосували 54 члени комітету, ще шестеро були проти и шестеро членів утримались від голосування.

Під час обговорення цієї резолюції на зустрічі російська делегація вимагала прибрати вимогу виконання мінських угод, деокупацію півострова Крим та виведення російських військових з території Донбасу. Делегати наголошували, що частина тексту про деокупацію, відведення великокаліберного озброєння та припинення застосування протипіхотних мін включає в себе суперечливі та сумнівні твердження.

Як раніше повідомляв «Ракурс», попри старання росіян на засіданні комітету ОБСЄ усі прохання про виключення частини тексту резолюції було відхилено.

Джерело: Ракурс


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