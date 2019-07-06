ОБСЄ схвалила резолюцію щодо мілітаризації Криму: РФ чинила опір. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n124004-obsie-shvalyla-rezoluciu-schodo-militaryzaciyi-krymu-rf-chynyla-opir.html

Ракурс

Резолюцію щодо мілітаризації Криму, Чорного й Азовського морів Росією підтримав комітет з політичних питань і безпеки Парламентської асамблеї Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ).

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Російські делегати чинили шалений спротив та галас, вимагали прибрати частину тексту, однак не змогли досягти своєї мети. Про це повідомив член постійної делегації України у ПА ОБСЄ Рефат Чубаров на своїй сторінці у Facebook.

За резолюцію проголосували 54 члени комітету, ще шестеро були проти и шестеро членів утримались від голосування.

Під час обговорення цієї резолюції на зустрічі російська делегація вимагала прибрати вимогу виконання мінських угод, деокупацію півострова Крим та виведення російських військових з території Донбасу. Делегати наголошували, що частина тексту про деокупацію, відведення великокаліберного озброєння та припинення застосування протипіхотних мін включає в себе суперечливі та сумнівні твердження.

Як раніше повідомляв «Ракурс», попри старання росіян на засіданні комітету ОБСЄ усі прохання про виключення частини тексту резолюції було відхилено.