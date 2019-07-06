Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Росія просила ОБСЄ прибрати з резолюції слова про деокупацію Криму. Фото: spring96

Росія просила ОБСЄ прибрати з резолюції слова про деокупацію Криму

6 лип 2019, 17:01
999

Росія в ОБСЄ намагалася внести поправку до тексту резолюції про Донбас та Крим. Російська сторона намагалась вилучити з резолюції слова про деокупацію півострова та припинення бойових дій на Донбасі.

Loading...

У резолюції ОБСЄ закликала РФ провести повне відведення великокаліберної зброї та не використовувати протипіхотні міни. Також у тексті зазначалась вимога забезпечення деокупації незаконно анексованої автономної республіки Крим та міста Севастополя. Про це повідомили на засіданні комітету з політичних питань та безпеки Парламентської асамблеї ОБСЄ, передає «РБК-Україна».

В ОБСЄ заявили, що Росія має вивести своїх військових з української території та врегулювати конфлікт, згідно з мінськими домовленостями. Російська делегація відповіла, що ця частина резолюції має сумнівні та суперечливі твердження, а тому вимагала її виключити.

Зазначимо, що глава Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні посол Яшар Халіта Чевік зазначив, що необхідно закріпити та розвинути успіх, досягнутий розведенням сил у Станиці Луганській.

Як раніше повідомлялося, Моніторингова місія ОБСЄ не може верифікувати розведення сил у Станиці Луганській.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

У Польщі вибухнув балон газу: є загиблі та поранені (ФОТО)

Жертвами вибуху балону газу у Польщі стали троє осіб. Ще четверо осіб зазнали поранень та були госпіталізовані до лікарні. З будинку евакуювали 17 мешканців, а у домі навпроти ударної хвилею вибило скло з вікон

Світові новини
19:38

Рішення Конституційного суду дозволить Вишинському вийти під заставу — прокурор АР Крим

Рішення Конституційного суду, який скасував норму КПК, що зобов’язувала суд безальтернативно застосовувати арешт до підозрюваних у вчиненні державної зради, дозволить керівнику РІА «Новости-Украина» Кирилу Вишинському вийти під заставу

Новини України
11:55
Новини партнерів
Загрузка...