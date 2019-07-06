Росія просила ОБСЄ прибрати з резолюції слова про деокупацію Криму. Фото: spring96

https://racurs.ua/ua/n124001-rosiya-prosyla-obsie-prybraty-z-rezoluciyi-slova-pro-deokupaciu-krymu.html

Ракурс

Росія в ОБСЄ намагалася внести поправку до тексту резолюції про Донбас та Крим. Російська сторона намагалась вилучити з резолюції слова про деокупацію півострова та припинення бойових дій на Донбасі.

Loading...

У резолюції ОБСЄ закликала РФ провести повне відведення великокаліберної зброї та не використовувати протипіхотні міни. Також у тексті зазначалась вимога забезпечення деокупації незаконно анексованої автономної республіки Крим та міста Севастополя. Про це повідомили на засіданні комітету з політичних питань та безпеки Парламентської асамблеї ОБСЄ, передає «РБК-Україна».

В ОБСЄ заявили, що Росія має вивести своїх військових з української території та врегулювати конфлікт, згідно з мінськими домовленостями. Російська делегація відповіла, що ця частина резолюції має сумнівні та суперечливі твердження, а тому вимагала її виключити.

Зазначимо, що глава Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні посол Яшар Халіта Чевік зазначив, що необхідно закріпити та розвинути успіх, досягнутий розведенням сил у Станиці Луганській.

Як раніше повідомлялося, Моніторингова місія ОБСЄ не може верифікувати розведення сил у Станиці Луганській.