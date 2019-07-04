ОБСЄ не може верифікувати розведення сил у Станиці Луганській. Фото: Цензор

https://racurs.ua/ua/n123945-obsie-ne-moje-veryfikuvaty-rozvedennya-syl-u-stanyci-luganskiy.html

Ракурс

Розведення сил у Станиці Луганській не може бути верифіковано спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ.

Loading...

Члени місії не можуть видати висновок, що обидві сторони провели розведення сил і засобів в тій мірі, як було визначено домовленостями. Про це заявив заступник командувача штабу операції Об'єднаних сил генерал-майор Богдан Бондар в ефірі програми «Нині вже» на «Громадському».

Українські військові мають достовірну інформацію про те, що бойовики покинули позиції. Однак свої фортифікаційні спорудження окупанти не розібрали, а значить їх в короткі терміни можна знову зайняти і продовжити ведення обстрілу.

Тим часом військовослужбовці на українській стороні вже почали розбирати фортифікаційні споруди. Бондар стверджує, що напередодні на місці був заступник глави місії ОБСЄ Марк Етерінгтон, який зміг особисто спостерігати цей процес.

Як відомо, розведення сил у Станиці Луганській стартувало 26 червня. Потім протягом декількох днів військовослужбовці і окупанти виводили людей і техніку з позицій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Мінську не змогли домовитися про обмін полоненими і «хлібне перемир’я» на Донбасі.