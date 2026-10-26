Росіяни обстріляли місто Дніпропетровщині та селище на Донеччині. Фото:

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Армія Російської Федерації завдала ударів по Павлограду на Дніпропетровщині.

У понеділок, 26 жовтня, ворог атакував місто безпілотником. Внаслідок влучання згорів автомобіль, а також були пошкоджені кілька багатоповерхівок та магазин. Одна людина загинула, а щонайменше сім дістали поранень. Серед постраждалих є двоє 10-річних дівчаток. Поранених госпіталізували. Про це голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа повідомив у Telegram.

А в селищі Ясногірка, що в Донецькій області, внаслідок авіаудару РФ загинула одна людина, а ще 10 зазнали поранень. Як повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій, посеред дня ворожа авіація скинула чотири авіабомби на приватний житловий сектор та об'єкти торгівлі в центрі селища. Рятувальники врятували з-під завалів жінку та передали її медикам.

Вогонь охопив зруйновані конструкції приватного будинку, магазину, торговельних павільйонів, а також п’ять автомобілів. Вогнеборці локалізували осередки займань, але через загрозу повторних обстрілів ліквідацію наслідків бомбардування довелося призупинити.

Нагадаємо, росіяни вранці 26 жовтня завдали удару по будівлі торговельного центру, який уже не працював. Після влучання спалахнула пожежа. Рятувальники вже ліквідували пожежу, спричинену ударами російських БпЛА.