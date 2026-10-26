Сергій Корецький, фото: t.me/Koretskyi_official

https://racurs.ua/ua/n217032-do-1-grudnya-maiemo-daty-novyy-suspilnyy-dogovir-schodo-mobilizaciyi-koreckyy.html

Ракурс

Прем'єр-міністр Сергій Корецький під час виступу на Київському міжнародному економічному форумі сьогодні, 26 жовтня, заявив про необхідність розробити до 1 грудня нову систему мобілізації та бронювання, згідно з якою підприємства забезпечуватимуть прогнозоване залучення працівників до війська.

Про це повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».

Він зазначив, що зміна правил бронювання від мобілізації, яку запроваджує уряд, покликана:

скоротити кількість несправедливих бронювань, але не дати економіці впасти;

дати діючим військовим чітке розуміння щодо ротації.

Сказати, що ці правила мобілізації і бронювання дадуть надефект — ні, такого немає, але ми, як мінімум, зупиняємо безкінечний приріст подекуди не чесно заброньованих, — наголосив Корецький. — А тепер найголовніше з чим я звертаюся до підприємств, бізнесу, економічного сектору: нам потрібно придумати спільно нову соціальну модель, коли нехай всі будуть заброньовані, але підприємства дають прогнозовану мобілізацію людей в армію.

Це ідеалістична модель. Якщо можна було б знайти таке рішення, то пропала би потреба шукати людей по вулицях. А якщо бізнес, підприємець, менеджер, керівник бере на себе таке зобов’язання — то не треба взагалі нічого, це новий суспільний договір. Але не думати, не готуватись до цього — це супер стратегічна помилка, — додав він.

Корецький наголосив — якщо заздалегідь не готуватися до можливого посилання мобілізації в Росії, яка може сягнути 300−500 тис., тоді знову будуть прийматися непопулярні рішення в ручному режимі:

Тоді вже буде не про бронювання, не про відсотки. Стоїть питання виживання держави і тому треба на це зважати. Пошуки збільшення відповідальності тих, хто ховається також стоїть на порядку — це все комплексна історія. До 1 грудня ми маємо дати новий суспільний договір.

Джерело: «Інтерфакс-Україна»