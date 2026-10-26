На Південно-Слобожанському напрямку українські дрони знищили техніку ворога за десятки кілометрів від лінії бойового зіткнення.

Відповідне відео сьогодні, 26 жовтня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

У результаті раптового та філігранного рейду на логістичні шляхи противника цілий автопарк окупантів разом із їхніми екіпажами передчасно завершив своє «відрядження», — вказано в описі відео. — Окупаційне командування явно не розраховувало на настільки масований і болючий привіт за десятки кілометрів від лінії бойового зіткнення.