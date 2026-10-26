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Ракурс
Знищення російської техніки, скріншот відео

Раптовий рейд — дрони знищили транспорт ворога у глибокому тилу (ВІДЕО)

26 жов 2026, 15:13
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На Південно-Слобожанському напрямку українські дрони знищили техніку ворога за десятки кілометрів від лінії бойового зіткнення.

Відповідне відео сьогодні, 26 жовтня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

У результаті раптового та філігранного рейду на логістичні шляхи противника цілий автопарк окупантів разом із їхніми екіпажами передчасно завершив своє «відрядження», — вказано в описі відео. — Окупаційне командування явно не розраховувало на настільки масований і болючий привіт за десятки кілометрів від лінії бойового зіткнення.

На відео показані моменти завдання ударів, зняті камерами FPV-дронів.

Джерело: Ракурс


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