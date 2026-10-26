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Уничтожение российской техники, скриншот видео
Внезапный рейд — дроны уничтожили транспорт врага в глубоком тылу (ВИДЕО)https://racurs.ua/n217031-vnezapnyy-reyd-drony-unichtojili-transport-vraga-v-glubokom-tylu-video.htmlРакурс
На Південно-Слобожанському напрямку українські дрони знищили техніку ворога за десятки кілометрів від лінії бойового зіткнення.
Відповідне відео сьогодні, 26 жовтня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.
У результаті раптового та філігранного рейду на логістичні шляхи противника цілий автопарк окупантів разом із їхніми екіпажами передчасно завершив своє «відрядження», — вказано в описі відео. — Окупаційне командування явно не розраховувало на настільки масований і болючий привіт за десятки кілометрів від лінії бойового зіткнення.
На відео показані моменти завдання ударів, зняті камерами FPV-дронів.