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Ракурс
Уничтожение российской техники, скриншот видео

Внезапный рейд — дроны уничтожили транспорт врага в глубоком тылу (ВИДЕО)

26 окт 2026, 15:13
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На Південно-Слобожанському напрямку українські дрони знищили техніку ворога за десятки кілометрів від лінії бойового зіткнення.

Відповідне відео сьогодні, 26 жовтня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

У результаті раптового та філігранного рейду на логістичні шляхи противника цілий автопарк окупантів разом із їхніми екіпажами передчасно завершив своє «відрядження», — вказано в описі відео. — Окупаційне командування явно не розраховувало на настільки масований і болючий привіт за десятки кілометрів від лінії бойового зіткнення.

На відео показані моменти завдання ударів, зняті камерами FPV-дронів.

Источник: Ракурс


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