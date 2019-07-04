ОБСЕ не может верифицировать разведение сил в Станице Луганской. Фото: Цензор

https://racurs.ua/n123945-obse-ne-mojet-verificirovat-razvedenie-sil-v-stanice-luganskoy.html

Ракурс

Разведение сил в Станице Луганской не может быть верифицировано специальной мониторинговой миссией ОБСЕ.

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Члены миссии не могут выдать заключение, что обе стороны провели разведение сил и средств в той мере, как было определено соглашениями. Об этом заявил заместитель командующего штаба операции Объединенных сил генерал-майор Богдан Бондарь в эфире программы «Сейчас уже» на «Громадском».

Украинские военные имеют достоверную информацию о том, что боевики покинули позиции. Однако свои фортификационные сооружение оккупанты не разобрали, а значит их в краткие сроки можно снова занять и продолжить ведение обстрелов.

Тем временем военнослужащие на украинской стороне уже начали разбирать фортификационные сооружения. Бондарь утверждает, что накануне на месте был заместитель главы миссии ОБСЕ Марк Этерингтон, который смог лично наблюдать этот процесс.

Как известно, разведение сил в Станице Луганской стартовало 26 июня. Затем в течение нескольких дней военнослужащие и оккупанты выводили людей и технику с позиций.

Напомним, ранее сообщалось, что в Минске не смогли договориться об обмене пленными и «хлебном перемирии» на Донбассе.