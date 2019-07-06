Россия просила ОБСЕ убрать из резолюции слова о деоккупации Крыма. Фото: spring96

https://racurs.ua/n124001-rossiya-prosila-obse-ubrat-iz-rezolucii-slova-o-deokkupacii-kryma.html

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Россия в ОБСЕ пыталась внести поправку в текст резолюции о Донбассе и Крыме. Российская сторона пыталась изъять из резолюции слова о деоккупации полуострова и прекращения боевых действий на Донбассе.

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В резолюции ОБСЕ призвала РФ провести полный отвод крупнокалиберного оружия и не использовать противопехотные мины. Также в тексте указывалось требование обеспечения деоккупации незаконно аннексированной автономной республики Крым и города Севастополя. Об этом сообщили на заседании комитета по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ, передает «РБК-Украина».

В ОБСЕ заявили, что Россия должна вывести своих военных из украинской территории и урегулировать конфликт, согласно минскими договоренностями. Российская делегация ответила, что эта часть резолюции имеет сомнительные и противоречивые утверждения, а потому требовала ее исключить.

Отметим, что глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине посол Яшар Халитов Чевик отметил, что необходимо закрепить и развить успех, достигнутый разведением сил в Станице Луганской.

Как ранее сообщалось, Мониторинговая миссия ОБСЕ не может верифицировать разведения сил в Станице Луганской.