Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Россия просила ОБСЕ убрать из резолюции слова о деоккупации Крыма. Фото: spring96

Россия просила ОБСЕ убрать из резолюции слова о деоккупации Крыма

6 июл 2019, 17:01
999

Россия в ОБСЕ пыталась внести поправку в текст резолюции о Донбассе и Крыме. Российская сторона пыталась изъять из резолюции слова о деоккупации полуострова и прекращения боевых действий на Донбассе.

Loading...

В резолюции ОБСЕ призвала РФ провести полный отвод крупнокалиберного оружия и не использовать противопехотные мины. Также в тексте указывалось требование обеспечения деоккупации незаконно аннексированной автономной республики Крым и города Севастополя. Об этом сообщили на заседании комитета по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ, передает «РБК-Украина».

В ОБСЕ заявили, что Россия должна вывести своих военных из украинской территории и урегулировать конфликт, согласно минскими договоренностями. Российская делегация ответила, что эта часть резолюции имеет сомнительные и противоречивые утверждения, а потому требовала ее исключить.

Отметим, что глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине посол Яшар Халитов Чевик отметил, что необходимо закрепить и развить успех, достигнутый разведением сил в Станице Луганской.

Как ранее сообщалось, Мониторинговая миссия ОБСЕ не может верифицировать разведения сил в Станице Луганской.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

В Польше взорвался баллон газа: есть погибшие и раненые (ФОТО)

Жертвами взрыва баллона газа в Польше стали три человека. Еще четыре человека получили ранения и были госпитализированы в больницу. Из дома эвакуировали 17 жителей, а в доме напротив ударной волной выбило стекла из окон

Новости мира
19:38

ОБСЕ приняла резолюцию по милитаризации Крыма: РФ сопротивлялась

В ОБСЕ приняли резолюцию по милитаризации Крыма Россией. Делегаты РФ оказывали упорное сопротивление и требовали убрать часть текста. Документ одобрили почти абсолютным большинством голосов

Новости мира
19:04

Решение Конституционного суда позволит Вышинскому выйти под залог — прокурор АР Крым

Решение Конституционного суда, который отменил норму УПК, которая обязывала суд безальтернативно применять арест к подозреваемым в совершении государственной измены, позволит руководителю РИА «Новости-Украина» Кириллу Вышинскому выйти под залог

Новости Украины
11:55
Новости партнеров
Загрузка...