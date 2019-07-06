ОБСЕ приняла резолюцию по милитаризации Крыма: РФ сопротивлялась. Фото: Facebook

https://racurs.ua/n124004-obse-prinyala-rezoluciu-po-militarizacii-kryma-rf-soprotivlyalas.html

Ракурс

Резолюцию по милитаризации Крыма, Черного и Азовского морей Россией поддержал комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

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Российские делегаты оказывали упорное сопротивление, подняли шумиху, требовали убрать часть текста, однако не смогли достичь своей цели. Об этом сообщил член постоянной делегации Украины в ПА ОБСЕ Рефат Чубаров на своей странице в Facebook.

За резолюцию проголосовали 54 члена комитета, еще шестеро были против и шесть членов воздержались от голосования.

При обсуждении этой резолюции на встрече российская делегация требовала убрать обязательство выполнения минских соглашений, деоккупацию полуострова Крым и вывода российских войск из территории Донбасса. Делегаты отмечали, что часть текста о деоккупации, отвода крупнокалиберного вооружения и отмене использования противопехотных мин включает в себя противоречивые и сомнительные утверждения.

Как ранее сообщал «Ракурс», несмотря на старания россиян на заседании комитета ОБСЕ все просьбы об исключении части текста резолюции были отклонены.