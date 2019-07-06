В Китае нашли руины возрастом 5 тыс. лет. Иллюстративное фото: Мир 24

https://racurs.ua/n124003-v-kitae-nashli-ruiny-vozrastom-5-tys-let.html

Ракурс

На севере Китая обнаружили возможное место проведения ритуалов вождем древнего племени. В провинции Шаньси нашли руины жилых строений, чей возраст варьируется от 5 до 7 тыс. лет.

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Раскопки общей площадью 5 тыс. кв. м проводятся в деревне Дэган с апреля этого года. В рамках поисков была найдена группа пятиугольных домов культуры Яншао периода неолита. Также там обнаружили очаги овальной формы и фрагменты гончарных изделий. Об этом сообщает «Синьхуа».

Самое крупное из найденных строений занимало 137 кв. м, а диаметр очага составлял от 1,4 м до 1,7 м. Некоторые исследователи полагают, что в этом сооружении вождь племени мог проводить специальные церемонии.

Другие эксперты утверждают, что найденная керамика не соответствует стандартам для проведения ритуалов. А недостаточная изученность структуры строения не позволяет точно определить функцию постройки.

Однако все археологи соглашаются с тем, что находка поможет лучше узнать местную производительность труда, религиозные обычаи и социальную структуру периода Яншао.

Как ранее сообщалось, американские археологи раскопали в Египте дворец фараона Рамзеса II.