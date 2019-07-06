Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
В Китае нашли руины возрастом 5 тыс. лет. Иллюстративное фото: Мир 24

В Китае нашли руины возрастом 5 тыс. лет

6 июл 2019, 18:25
999

На севере Китая обнаружили возможное место проведения ритуалов вождем древнего племени. В провинции Шаньси нашли руины жилых строений, чей возраст варьируется от 5 до 7 тыс. лет.

Loading...

Раскопки общей площадью 5 тыс. кв. м проводятся в деревне Дэган с апреля этого года. В рамках поисков была найдена группа пятиугольных домов культуры Яншао периода неолита. Также там обнаружили очаги овальной формы и фрагменты гончарных изделий. Об этом сообщает «Синьхуа».

Самое крупное из найденных строений занимало 137 кв. м, а диаметр очага составлял от 1,4 м до 1,7 м. Некоторые исследователи полагают, что в этом сооружении вождь племени мог проводить специальные церемонии.

Другие эксперты утверждают, что найденная керамика не соответствует стандартам для проведения ритуалов. А недостаточная изученность структуры строения не позволяет точно определить функцию постройки.

Однако все археологи соглашаются с тем, что находка поможет лучше узнать местную производительность труда, религиозные обычаи и социальную структуру периода Яншао.

Как ранее сообщалось, американские археологи раскопали в Египте дворец фараона Рамзеса II.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

В Польше взорвался баллон газа: есть погибшие и раненые (ФОТО)

Жертвами взрыва баллона газа в Польше стали три человека. Еще четыре человека получили ранения и были госпитализированы в больницу. Из дома эвакуировали 17 жителей, а в доме напротив ударной волной выбило стекла из окон

Новости мира
19:38

ОБСЕ приняла резолюцию по милитаризации Крыма: РФ сопротивлялась

В ОБСЕ приняли резолюцию по милитаризации Крыма Россией. Делегаты РФ оказывали упорное сопротивление и требовали убрать часть текста. Документ одобрили почти абсолютным большинством голосов

Новости мира
19:04

Решение Конституционного суда позволит Вышинскому выйти под залог — прокурор АР Крым

Решение Конституционного суда, который отменил норму УПК, которая обязывала суд безальтернативно применять арест к подозреваемым в совершении государственной измены, позволит руководителю РИА «Новости-Украина» Кириллу Вышинскому выйти под залог

Новости Украины
11:55
Новости партнеров
Загрузка...