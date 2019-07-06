Зеленский попросил начальников таможен уволиться. Фото: АП

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Президент Украины Владимир Зеленский на рабочем совещании в Ужгороде попросил начальников Волынской, Черниговской, Закарпатской и Львовской областных таможен уволиться.

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По словам президента, руководители таможен должны уволиться, если не могут остановить поток контрабанды. Вопрос об увольнении государственных служащих Зеленский поднял после их докладов о проделанной работе.

Зеленский заявил, что для исполнение качественных изменений у них только пять лет, а потому больше нельзя слушать мычание. Сейчас главы четырех таможен должны написать заявления об увольнении по собственному желанию.

Президент также обратился к исполняющему обязанности главы Государственной фискальной службы Александра Власова и спросил, может ли Власов сам уволить этих руководителей таможен, если они откажутся писать заявления.

Сначала Власов заявил, что увольнение должно быть мужским решением, однако после повторного вопрос главы государства все же признал, что может самостоятельно освободить от должности указанных лиц.

Как ранее сообщалось, Зеленский поехал на Закарпатье, чтобы назначить глав госадминистраций.