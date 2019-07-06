Зеленський попросив начальників митниць звільнитись. Фото: АП

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Президент України Володимир Зеленський на робочій нараді в Ужгороді попросив начальників Волинської, Чернігівської, Закарпатської та Львівської обласних митниць звільнитися.

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За словами президента, керівники митниць мають звільнитись, якщо не можуть зупинити потік контрабанди. Питання про звільнення державних службовців Зеленський порушив після їхніх доповідей про виконану роботу.

Зеленський заявив, що на виконання якісних змін у них є лише п’ять років, а тому більше не можна слухати мичання. Наразі голови чотирьох митниць мають написати заяви про звільнення за власними бажаннями.

Президент також звернувся до виконуючого обов’язки голови Державної фіскальної служби Олександра Власова та запитав, чи може Власов сам звільнити цих керівників митниць, якщо вони відмовляться писати заяви.

Спочатку Власов заявив, що звільнення має бути чоловічим рішенням, однак після повторного запитання голови держави все ж визнав, що може самостійно звільнити з посади зазначених осіб.

Як раніше повідомлялося, Зеленський поїхав на Закарпаття, щоб призначити голів держадміністрацій.