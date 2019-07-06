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Ракурс
Призначення Зеленського: президент полетів до Львова призначати голів ОДА

Зеленський полетів до Львова призначати голів ОДА

6 лип 2019, 10:58
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Президент України Володимир Зеленський 6 липня полетів у робочу поїздку до Львова та Ужгорода. У програмі його поїздки — представлення новопризначених голів ОДА Львівської та Закарпатської областей.

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Вчора глава держави увільнив Ростислава Замлинського від тимчасового виконання обов’язків голови Львівської обласної державної адміністрації.

В указі № 490/2019 йдеться про призначення на посаду голови Львівської ОДА Маркіяна Мальського.

Йому 35 років. Мальський — юрист, випускник Львівського національного університету ім. Івана Франка. Кандидат юридичних наук, магістр права (Стокгольмський університет), стажувався в Інституті світової торгівлі у Берні.

Мальський раніше працював в адвокатському об'єднанні Arzinger (керівник практики альтернативного вирішення спорів).

У Львові Зеленський сьогодні проведе зустріч з лідерами громадської думки області. На Закарпатті президент ознайомиться з роботою міжнародного автомобільного пункту пропуску «Ужгород».

Після цього відбудеться нарада з питань облаштування прикордонної, митної та дорожньої інфраструктури.

Джерело: Ракурс


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999

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