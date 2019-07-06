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Ракурс
Назначения Зеленского: президент полетел во Львов назначать глав областей

Зеленский полетел во Львов назначать губернаторов

6 июл 2019, 10:58
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Президент Украины Владимир Зеленский 6 июля улетел в рабочую поездку во Львов и Ужгород. В программе его поездки — представление назначенных глав ОГА Львовской и Закарпатской областей.

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Вчера глава государства уволил Ростислава Замлинского от временного исполнения обязанностей председателя Львовской областной государственной администрации.

В указе № 490/2019 говорится о назначении на должность председателя Львовской ОГА Маркияна Мальского.

Ему 35 лет. Мальский — юрист, выпускник Львовского национального университета им. Ивана Франко. Кандидат юридических наук, магистр права (Стокгольмский университет), стажировался в Институте мировой торговли в Берне.

Мальский ранее работал в адвокатском объединении Arzinger (руководитель практики альтернативного разрешения споров).

Во Львове Зеленский сегодня проведет встречу с лидерами общественного мнения области. На Закарпатье президент ознакомится с работой международного автомобильного пункта пропуска «Ужгород». После этого состоится совещание по вопросам обустройства пограничной, таможенной и дорожной инфраструктуры.

Источник: Ракурс


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