У Луцьку розпочався Командний чемпіонат Європи з багатоборства, фото — ФЛАВО

https://racurs.ua/ua/n123992-legkoatletychnyy-specnaz-v-ukrayini-u-lucku-rozpochavsya-chempionat-ievropy-z-bagatoborstva.html

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У Луцьку 6 липня стартував Командний чемпіонат Європи з легкоатлетичного багатоборства. Ці змагання часто називають ще «перегонами легкоатлетичного спецназу», оскільки їхні учасники змагаються відразу у десяти (чоловіки) та семи (жінки) видах легкої атлетики.

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У Луцьку змагатимуться вісім європейських збірних: України, Білорусі, Франції, Великої Британії, Швейцарії, Іспанії, Естонії та Нідерландів.

Суперліга з багатоборства — перші змагання з легкої атлетики такого рівня, які керівництво Євроатлетики доручило провести Україні після початку російсько-української війни. У 2013 році Донецьк приймав юнацький чемпіонат світу з легкої атлетики. Згодом через військові дії на Донбасі жодні змагання Україні проводити не доручали. Винятком стали декілька матчевих юнацьких та юніорських зустрічей з легкої атлетики, які також провели після реконструкції «Авангарду» у Луцьку.

Чоловіче десятиборство включає змагання в 10-ти видах легкої атлетики (біг на 100 м, стрибки у довжину, штовхання ядра, стрибки у висоту, біг на 400 м, біг на 110 м із бар'єрами, метання диска, стрибки з жердиною, метання списа та біг на 1500 м).

До програми семиборства у жінок входять біг на 100 метрів з бар'єрами, стрибки у висоту, штовхання ядра, біг на 200 метрів, стрибки у довжину, метання списа, біг на 800 метрів.

Два роки тому Україна виграла загальний трофей в Таллінні на попередньому Командному чемпіонаті Європи. Лідер української збірної — 34-річний Олексій Касьянов. У Таллінні він виборов друге індивідуальне місце в десятиборстві.