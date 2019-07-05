Сергій Бубка, фото: «Главред»

https://racurs.ua/ua/n123955-sergiya-bubku-zvynuvatyly-v-otrymanni-habara-pid-chas-golosuvannya-za-stolycu-olimpiady-2016-zmi.html

Ракурс

Низку відомих членів Міжнародного олімпійського комітету (МОК), серед яких і президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка, звинуватили в отриманні хабарів під час голосування за обрання Ріо-де-Жанейро столицею літніх Олімпійських ігор 2016 року.

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Про це заявив колишній губернатор Ріо-де-Жанейро Сержіу Кабрал, котрий стверджує, що підкупив для обрання Бразилії місцем проведення Олімпіади щонайменше дев’ять осіб, повідомляє видання GamesBids.com з посиланням на Clobo News.

За словами Кабрала, він на ці цілі витратив щонайменше 2 млн дол. США.

Крім Бубки, Кабрал також назвав прізвище ще одного члена МОК — чотириразового олімпійського чемпіона з плавання, представника РФ Олександра Попова.

Зазначається, що Кабрал проходить по кількох справах щодо корупції, за деякими з них він вже був засуджений.

Екс-чиновник стверджує, що про підкуп членів МОК було відомо колишньому президентові Бразилії Луїсу Ігнасіо Лула да Сілва і колишньому меру Ріо-де-Жанейро Едуардо Паесу, проте вони не брали в цьому участі.

Кабрал дав свідчення, у яких розповів, як здійснювався підкуп членів МОК. За його словами, у 2009 році тодішній голова Національного олімпійського комітету Бразилії Карлос Артур Нузман познайомив його з президентом Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (IAAF) Ламіном Діаком. Кабрал стверджує, що Нузман натякнув йому, що Діак зможе забезпечити «п'ять або шість голосів» на користь Ріо-де-Жанейро від групи членів МОК, що представляють Африку і легку атлетику, в обмін на 1,5 млн дол. США.

Пізніше, за місяць до голосування, стверджує Кабрал, він дізнався від Нузмана, що можна отримати загалом дев’ять голосів, але для цього потрібно ще 500 тис. дол. США.

Я сказав йому, що це буде зроблено, — зазначив Кабрал.

Кабрал стверджує, що голоси були куплені тільки для того, щоб пройти перший раунд голосування, на якому голоси розподілилися досить близько між містами-претендентами.

Тоді переміг Мадрид з 28 голосами проти 26 у Ріо, 22 у Токіо і 18 у Чикаго. Після того, як Чикаго було відкинуте, Ріо перемогло у другому голосуванні з 46 голосами проти 29 у Мадрида і 20 у Токіо. За підсумками трьох раундів перемогло Ріо-де-Жанейро, отримавши 66 голосів, Мадрид отримав лише 32 голоси.

Без голосів, які, як стверджує Кабрал, Ріо отримало за хабарі, це бразильське місто, ймовірно, не пройшло б до другого раунду голосування.

Нагадаємо, Сергія Бубку у грудні 2018 року переобрали президентом Національного олімпійського комітету України.