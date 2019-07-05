Сергей Бубка, фото: «Главред»

https://racurs.ua/n123955-sergeya-bubku-obvinili-v-poluchenii-vzyatki-vo-vremya-golosovaniya-za-stolicu-olimpiady-2016-smi.html

Ракурс

Ряд известных членов Международного олимпийского комитета (МОК), среди которых и президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка, обвинили в получении взяток во время голосования за избрание Рио-де-Жанейро столицей летних Олимпийских игр 2016 года.

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Об этом заявил бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сержиу Кабрал, который утверждает, что подкупил для избрания Бразилии местом проведения Олимпиады меньшей мере девять человек, сообщает издание GamesBids.com со ссылкой на Clobo News.

По словам Кабрала, он на эти цели потратил по меньшей мере 2 млн долл. США.

Кроме Бубки, Кабрал также назвал фамилию еще одного члена МОК — четырехкратного олимпийского чемпиона по плаванию, представителя РФ Александра Попова.

Отмечается, что Кабрал проходит по нескольким делам о коррупции, по некоторым из них он уже был осужден.

Экс-чиновник утверждает, что о подкупе членов МОК было известно бывшему президенту Бразилии Луису Игнасио Лула да Силва и бывшему мэру Рио-де-Жанейро Эдуардо Паесу, однако они не принимали в этом участия.

Кабрал дал показания, в которых рассказал, как осуществлялся подкуп членов МОК. По его словам, в 2009 году тогдашний глава Национального олимпийского комитета Бразилии Карлос Артур Нузман познакомил его с президентом Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Ламином Диаком. Кабрал утверждает, что Нузман намекнул ему, что Диак сможет обеспечить «пять или шесть голосов» в пользу Рио-де-Жанейро от группы членов МОК, представляющие Африку и легкую атлетику, в обмен на 1,5 млн долл. США.

Позже, за месяц до голосования, утверждает Кабрал, он узнал от Нузмана, что можно получить в общей сложности девять голосов, но для этого нужны еще 500 тыс. долл. США.

Я сказал ему, что это будет сделано, — отметил Кабрал.

Кабрал утверждает, что голоса были куплены только для того, чтобы пройти первый раунд голосования, на котором голоса распределились довольно близко между городами-претендентами.

Тогда победил Мадрид с 28 голосами против 26 у Рио, 22 у Токио и 18 у Чикаго. После того, как Чикаго было отброшено, Рио победило во втором голосовании с 46 голосами против 29 у Мадрида и 20 у Токио. По итогам трех раундов победило Рио-де-Жанейро, получив 66 голосов, Мадрид получил лишь 32 голоса.

Без голосов, которые, как утверждает Кабрал, Рио получило за взятки, этот бразильский город, вероятно, не прошел бы во второй раунд голосования.

Напомним, Сергея Бубку в декабре 2018 года переизбрали президентом Национального олимпийского комитета Украины.