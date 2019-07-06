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В Луцке начался Командный чемпионат Европы по многоборью, фото — ФЛАВО

Легкоатлетический спецназ в Украине: в Луцке начался чемпионат Европы по многоборью (ТРАНСЛЯЦИЯ)

6 июл 2019, 10:27
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В Луцке 6 июля стартовал Командный чемпионат Европы по легкоатлетическому многоборью. Эти соревнования часто называют еще «гонкой легкоатлетического спецназа», поскольку их участники соревнуются сразу в десяти (мужчины) и семи (женщины) видах легкой атлетики.

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В Луцке будут соревноваться восемь европейских сборных: Украины, Беларуси, Франции, Великобритании, Швейцарии, Испании, Эстонии и Нидерландов.

Суперлига по многоборью — первые соревнования по легкой атлетике такого уровня, которые руководство Евроатлетики поручило провести Украине после начала российско-украинской войны. В 2013 году Донецк принимал юношеский чемпионат мира по легкой атлетике. Впоследствии из-за военных действий на Донбассе соревнования Украине проводить не поручали. Исключением стали несколько матчевых юношеских и юниорских встреч по легкой атлетике, которые также провели после реконструкции «Авангарда» в Луцке.

Мужское десятиборье включает соревнования в 10-ти видах легкой атлетики (бег на 100 м, прыжки в длину, толкание ядра, прыжки в высоту, бег на 400 м, бег на 110 м с барьерами, метание диска, прыжки с шестом, метание копья и бег на 1500 м).

В программу семиборья у женщин входят бег на 100 метров с барьерами, прыжки в высоту, толкание ядра, бег на 200 метров, прыжки в длину, метание копья, бег на 800 метров.

Два года назад Украина выиграла трофей в Таллинне на предыдущем Командном чемпионате. Лидер украинской сборной — 34-летний Алексей Касьянов. В Таллинне он завоевал второе индивидуальное место в десятиборье.

Источник: Ракурс


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