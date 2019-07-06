У Китаї знайшли руїни віком 5 тис. років. Ілюстративне фото: Мир 24

https://racurs.ua/ua/n124003-u-kytayi-znayshly-ruyiny-vikom-5-tys-rokiv.html

Ракурс

На півночі Китаю виявили можливе місце проведення ритуалів вождем стародавнього племені. У провінції Шаньсі знайшли руїни житлових будівель, чий вік варіюється від 5 до 7 тис. років.

Loading...

Розкопки загальною площею 5 тис. кв. м проводяться в селі Деган з квітня цього року. В рамках пошуків була знайдена група п’ятикутних будинків культури Яншао періоду неоліту. Також там виявили припічки овальної форми і фрагменти гончарних виробів. Про це повідомляє «Сіньхуа».

Найбільша із знайдених будівель займала 137 кв. м, а діаметр припічки становив від 1,4 м до 1,7 м. Деякі дослідники вважають, що в цій споруді вождь племені міг проводити спеціальні церемонії.

Інші експерти стверджують, що знайдена кераміка не відповідає стандартам для проведення ритуалів. А недостатня вивченість структури будови не дозволяє точно визначити функцію споруди.

Однак все археологи погоджуються з тим, що знахідка допоможе краще пізнати місцеву продуктивність праці, релігійні звичаї та соціальну структуру періоду Яншао.

Як раніше повідомлялося, американські археологи розкопали в Єгипті палац фараона Рамзеса II.