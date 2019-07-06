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Ракурс
В Польше взорвался баллон газа: есть погибшие и раненые. Фото: nefterynok.

В Польше взорвался баллон газа: есть погибшие и раненые (ФОТО)

6 июл 2019, 19:38
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В Польше жертвами взрыва баллона газа стали три человека. Еще четыре человека получили ранения и были госпитализированы в больницу с травмами различной степени тяжести.

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Пожарные эвакуировали из жилого дома 17 жителей. Инцидент произошел сегодня около 13.00 в Бытоме. Об этом сообщает «Польское радио».

На место событий направили 14 команд пожарных и поисково-спасательную группу с собаками. Взрыв произошел на первом этаже дома.

Взрыв газа в Польше. Фото: Европейская правда

Отметим, взрыв был настолько мощным, что ударной волной в доме напротив были выбиты стекла из всех окон. В результате взрыва произошел пожар, который быстро ликвидировали.

Сейчас на месте событий продолжаются поиски возможных пострадавших. Пожарные занимаются окончательной ликвидацией дыма.

Как ранее сообщал «Ракурс», в конце июня в Закарпатской области из-за взрыва газовоздушной смеси в доме пострадали два человека. У мужчины диагностировали ожоговые травмы 1−3 степени тяжести на площади 35% тела. Двухлетний ребенок получил ушиб лобной кости и рассечение кожи над бровью.


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999

В Польше взорвался баллон газа: есть погибшие и раненые (ФОТО)

Жертвами взрыва баллона газа в Польше стали три человека. Еще четыре человека получили ранения и были госпитализированы в больницу. Из дома эвакуировали 17 жителей, а в доме напротив ударной волной выбило стекла из окон

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