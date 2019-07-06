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Во Флориде 20 человек пострадали в результате взрыва в торговом центре. Фото: twitter/ecomedios122

Во Флориде 20 человек пострадали в результате взрыва в торговом центре (ФОТО)

6 июл 2019, 21:33
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В США в Южной Флориде произошел взрыв газа в торговом центре The Fountains. По меньшей мере 20 человек были госпитализированы в больницу с травмами различной степени тяжести, двое из которых находятся в критическом состоянии.

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Пожарные продолжают искать пострадавших, однако считают, что на месте раненых больше нет. В комплекс прибыло много подразделений полиции и пожарных. Об этом сообщает CNN.

В США взорвался торговый центр. Фото: washingtonpost

Торговый комплекс поучил значительный ущерб и убытки. Пока не известно, был ли ТЦ открыт во время взрыва. На месте событий находятся поврежденные автомобили и большое количество мусора.

В США взорвался торговый центр. Фото: instagram / CNNChile

Пожарные считают, что были повреждены трубы, ведь на верхнем этаже каскадом вытекает вода. Очевидцы утверждают, что взорвалось все здание.

Как ранее сообщалось, сегодня в Польше на первом этаже жилого здания взорвался баллон газа. Три человека погибли и еще четверо получили ранения.


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