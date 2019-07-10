Угрожал ножом и изнасиловал: на Черниговщине пострадала 15-летняя девушка. Фото: WoMo

https://racurs.ua/n124128-ugrojal-nojom-i-iznasiloval-na-chernigovschine-postradala-15-letnyaya-devushka.html

Ракурс

В Черниговской области изнасиловали 15-летнюю девушку, когда она возвращалась домой от подруги. Злоумышленник преследовал девушку и пригрозил ей ножом.

Loading...

Сначала извращенец начал приставать к жертве и прикасаться к ее половым органам, когда девочка пыталась убежать, злоумышленник погнался за ней и догнал. После этого мужчина изнасиловал пострадавшую и отпустил ее. Об этом сообщает первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

Изнасилованная девочка решилась рассказать обо всем матери только утром. Женщина срочно обратилась в полицию, и злоумышленник был найден. Им оказался ранее судимый за убийство мужчина 1993 года рождения, который проживал в соседнем селе.

По информации полиции, в отношении злоумышленника было открыто уголовное производство по факту совершения действий, предусмотренных ч. 3 ст. 153 Уголовного кодекса Украины (сексуальное насилие в отношении несовершеннолетнего лица).

Как ранее сообщалось, в Запорожской области мужчина изнасиловал двух своих маленьких сыновей. Свидетелями ужасного инцидента стали соседи семьи.