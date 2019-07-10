“Иди гуляй»: Зеленский выгнал секретаря Борисполского горсовета во время представления нового губернатора. Фото: сайт президента

https://racurs.ua/n124127-idi-gulyay-zelenskiy-vygnal-sekretarya-borispolskogo-gorsoveta-vo-vremya-predstavleniya-novogo.html

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Владимир Зеленский, президент Украины, сегодня в Борисполе проводил кадровую встряску: во время представления нового руководителя Киевской областной государственной администрации, которым стал Михаил Бно-Айриян, он со скандалом выгнал с заседания секретаря городского совета, представители «Батькивщины» Ярослава Годунко.

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Выйдите отсюда, плохо слышите? Иди уже, иди гуляй, — адресовал президент свои слова Годунко.

При этом Зеленский озвучил информацию о том, что Годунко был ранее судим, и назвал его разбойником, а после заседания заявил: «Ща позвоню Баканову по поводу этого черта».

Между тем, указ № 509/2019 от 10 июля, которым президент назначил Бно-Айрияна главой Киевской ОГА, уже обнародован на сайте главы государства.

Известно, что Бно-Айриян родился в Азербайджане, учился во Львове и Киеве, высшее образования получил по специальности «Международные экономические отношения».

В 2010—2013 годах он был советником главы МИД Украины Константина Грищенко и бывшего премьера Николая Азарова.

В 2015—2016 годах чиновник руководил департаментом стратегического планирования и евроинтеграции в Минэнергоугля. Также он был замдиректора компании «Укрэнерго».

Напомним, что накануне Зеленский подписал указ об увольнении 70 руководителей райгосадминистраций, большинство из них — в Киеве.