«Иди гуляй»: Зеленский выгнал секретаря Бориспольского горсовета во время представления нового губернатора (ВИДЕО)https://racurs.ua/n124127-idi-gulyay-zelenskiy-vygnal-sekretarya-borispolskogo-gorsoveta-vo-vremya-predstavleniya-novogo.htmlРакурс
Владимир Зеленский, президент Украины, сегодня в Борисполе проводил кадровую встряску: во время представления нового руководителя Киевской областной государственной администрации, которым стал Михаил Бно-Айриян, он со скандалом выгнал с заседания секретаря городского совета, представители «Батькивщины» Ярослава Годунко.
Выйдите отсюда, плохо слышите? Иди уже, иди гуляй, — адресовал президент свои слова Годунко.
При этом Зеленский озвучил информацию о том, что Годунко был ранее судим, и назвал его разбойником, а после заседания заявил: «Ща позвоню Баканову по поводу этого черта».
Между тем, указ № 509/2019 от 10 июля, которым президент назначил Бно-Айрияна главой Киевской ОГА, уже обнародован на сайте главы государства.
Известно, что Бно-Айриян родился в Азербайджане, учился во Львове и Киеве, высшее образования получил по специальности «Международные экономические отношения».
В 2010—2013 годах он был советником главы МИД Украины Константина Грищенко и бывшего премьера Николая Азарова.
В 2015—2016 годах чиновник руководил департаментом стратегического планирования и евроинтеграции в Минэнергоугля. Также он был замдиректора компании «Укрэнерго».
Напомним, что накануне Зеленский подписал указ об увольнении 70 руководителей райгосадминистраций, большинство из них — в Киеве.