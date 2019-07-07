Назначение Зеленского: президент прокомментировал, станет ли председателем Одесской ОГА вероятный друг сепаратистов, фото — ОП

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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал назначение председателем Одесской областной государственной администрации вероятного друга сепаратистов, которые поддерживали так называемую Одесскую народную республику.

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Зеленский 7 июля находился в Одессе на День флота и заявил, что ему ничего неизвестно о связи будущего председателя ОГА Андрея Андрейчикова с сепаратистами и криминалом.

Об этом у главы государства спросили журналисты во время посещения украинского боевого корабля. Журналист Богдан Осинский поинтересовался у президента, когда он назначит Андрейчикова и известно ли ему о темных страницах его биографии.

Нет никаких связей. Дайте мне доказательства. Не знаю об этом ничего, — ответил Зеленский и заявил, что назначение Андрейчикова состоится через неделю.

Фамилия Андрейчикова есть в списке чиновников, который правительство согласовало, чтобы назначить на должности глав областных государственных администраций.

В то же время СМИ писали, что у Андрейчикова сомнительное прошлое. «Цензор» утверждал, что он — торговец металлоломом и продает его в Приднестровье, оккупированную Россией часть Молдовы.

«Схемы» утверждали, что Андрейчиков является членом закрытого охотничьего клуба, в который также входит сепаратист Дмитрий Череп. В 2015 году он пытался создать так называемую Одесскую народную республику. В клубе и Сергей Кушнир — председатель местной ячейки пророссийской партии «Родина». Ее лидер Игорь Марков скрывается в России, сообщала «Думская». В то же время Андрейчиков уверял, не знает Маркова, а с его окружением «просто вместе охотится».

Напомним, что на этой неделе президент представил общественности глав Донецкой и Луганской ОГА. У СМИ также были замечания к новым руководителей этих областей.