Призначення Зеленського: президент прокоментував, чи стане головою Одеської ОДА ймовірний друг сепаратистів, фото — ОП

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Президент України Володимир Зеленський прокоментував призначення головою Одеської обласної державної адміністрації ймовірного друга сепаратистів, які підтримували так звану Одеську народну республіку.

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Зеленський перебував в Одесі на День флоту і заявив, що йому нічого невідомо про зв’язки майбутнього голови ОДА Андрія Андрейчикова з сепаратистами і криміналом.

Про це в глави держави запитали журналісти під час відвідин українського бойового корабля. Журналіст Богдан Осинський поцікавився у президента, коли він призначить Андрейчикова і чи відомо йому про темні сторінки його біографії.

Немає жодних зв’язків. Дайте мені докази. Не знаю про це нічого, — відповів Зеленський і заявив, що призначення Андрейчикова відбудеться через тиждень.

Прізвище Андрейчикова є у списку чиновників, які уряд погодив, щоб призначити на посади голів обласних державних адміністрацій.

Водночас ЗМІ писали, що в Андрейчикова сумнівне минуле. «Цензор» стверджував, що він — торговець металобрухтом і продає його в Придністров’я, окуповану Росією частину Молдови.

«Схеми» стверджували, що Андрейчиков є членом закритого мисливського клубу, у який також входить сепаратист Дмитро Череп. У 2015 році він намагався створити так звану Одеську народну республіку. У клубі й Сергій Кушнір — голова місцевого осередку проросійської партії «Родіна». Її лідер Ігор Марков переховується у Росії, повідомляла «Думская». Водночас Андрейчиков запевняв, що не знається із Марковим, а з його оточенням «просто разом полює".

Нагадаємо, що цього тижня президент представив громадськості голів Донецької та Луганської ОДА. В ЗМІ також були зауваження до нових очільників цих областей.