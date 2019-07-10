Игры в пейнтбол на Черниговском военном аэродроме за взятки устраивал военнослужащий. Фото: informator.news

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В Чернигове на взятке поймали начальника комендатуры воинской части, который за «вознаграждение» разрешил гражданским попасть на территорию усиленно охраняемого военного объекта.

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Начальник нештатной комендатуры воинской части, подчиненной Харьковскому национальному университету Воздушных сил ВСУ им. Кожедуба, который выступал ответственным за организацию охраны бывшего военного аэродрома «Пивцы», был пойман на взятке. Военнослужащий брал 3 тыс. грн, чтобы пропустить представителей частного предприятия на территорию черниговского аэродрома для проведения соревнований по пейнтболу. Об этом сообщает пресс-служба Военной прокуратуры Центрального региона.

Офицера поймали «на горячем» во время получения денежных средств во вторник, 9 июля. По данным прокуратуры, еще 500 долл. он получил за то, чтобы в дальнейшем помочь в предоставлении аренды территории аэродрома на длительный срок.

Задержанный подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (взяточничество). В данный момент расследование продолжается, а решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемого.

Напомним, что громкий коррупционный скандал в полиции разгорелся в Одесской области. Главного патрульного области Юрия Рыбака в данный момент отстранили от работы, пока столичная дисциплинарная комиссия проверяет жалобы от его подчиненной — патрульной полицейской Зои Мельник.