Гройсман ищет деньги для парада, который отменил Зеленский. Фото: День

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Украинский премьер Владимир Гройсман поручил Минфину и Минобороны найти финансирование для парада в честь Дня Независимости, который накануне отменил президент Владимир Зеленский.

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Гройсман заявил, что парад могут профинансировать не только за счет соцвыплат, и поручил двум министерствам поискать такие источники финансирования. По словам премьера, парад надо провести, хотя он полностью поддерживает решение Зеленского. Об этом сообщает «112 Украина».

Гройсман отметил, что парад может стать возможностью украинцев выразить уважение к военным, и добавил, что заключительное решение примет Верховный главнокомандующий Зеленский.

Между тем спикер Верховной Рады Андрей Парубий призвал украинцев выйти на Крещатик и самым пройтись парадом независимости. Парубий попросил украинцев взять с собой боевые знамена, чтобы пройти шествием под гимн «Зродились ми великої години» и под лозунгом «Слава Украине».

Идея председателя парламента получила поддержку большинства нардепов, а сам Парубий пообещал, что тоже будет на импровизированном параде.

Как известно, президент Зеленский отказался от проведения парада и заявил, что 300 млн грн пойдут на премии всем военнослужащим. Его решение получило как поддержку, так и сопротивление.

Напомним, украинцы создали петицию о проведении парада в честь Дня Независимости.