Гройсман шукає гроші для параду, який скасував Зеленський. Фото: День

https://racurs.ua/ua/n124125-groysman-shukaie-groshi-dlya-paradu-yakyy-skasuvav-zelenskyy.html

Ракурс

Український прем'єр Володимир Гройсман доручив Мінфіну та Міноборони знайти фінансування для параду на честь Дня Незалежності, який напередодні скасував президент Володимир Зеленський.

Loading...

Гройсман заявив, що парад можуть профінансувати не тільки за рахунок соцвиплат, і доручив двом міністерствам пошукати такі джерела фінансування. За словами прем'єра, парад треба провести, хоча він повністю підтримує рішення Зеленського. Про це повідомляє «112 Україна».

Гройсман зазначив, що парад може стати можливістю для українців висловити повагу до військових, та додав, що заключне рішення прийме Верховний головнокомандувач Зеленський.

Тим часом спікер Верховної ради Андрій Парубій закликав українців вийти на Хрещатик та самим пройтися парадом незалежності. Парубій попросив українців взяти з собою бойові знамена, щоб пройти ходою під гімн «Зродились ми великої години» та під лозунгом «Слава Україні».

Ідея голови парламенту отримала підтримку більшості нардепів, а сам Парубій пообіцяв, що теж буде на імпровізованому параді.

Як відомо, президент Зеленський відмовився від проведення параду та заявив, що 300 млн грн підуть на премії усім військовослужбовцям. Його рішення отримало як підтримку, так і спротив.

Нагадаємо, українці створили петицію про проведення параду на честь Дня Незалежності.