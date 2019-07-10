Ігри у пейнтбол на Чернігівському військовому аеродромі за хабарі влаштовував військовослужбовець. Фото: informator.news

https://racurs.ua/ua/n124126-igry-u-peyntbol-na-chernigivskomu-viyskovomu-aerodromi-za-habari-vlashtovuvav-viyskovoslujbovec.html

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У Чернігові на хабарі впіймали начальника комендатури військової частини, який за «винагороду» дозволив цивільним особам потрапити на територію військового об'єкта, що посилено охороняється.

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Начальник нештатної комендатури військової частини, підпорядкованої Харківському національному університету Повітряних сил ЗСУ ім. Кожедуба, який виступав відповідальним за організацію охорони колишнього військового аеродрому «Півці», був спійманий на хабарі. Військовослужбовець брав 3 тис. грн, щоб пропустити представників приватного підприємства на територію чернігівського аеродрому для проведення змагань із пейнтболу. Про це повідомляє прес-служба Військової прокуратури Центрального регіону.

Офіцера впіймали «на гарячому» під час отримання грошових коштів у вівторок, 9 липня. За даними прокуратури, ще 500 дол. він отримав за те, щоб у подальшому допомогти у наданні оренди території аеродрому на тривалий термін.

Затриманий підозрюється у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (хабарництво). На даний момент розслідування триває, а вирішується питання про обрання запобіжного заходу для підозрюваного.

Нагадаємо, що гучний корупційний скандал у поліції спалахнув в Одеській області. Головного патрульного області Юрія Рибака на даний момент відсторонили від роботи, поки столична дисциплінарна комісія перевіряє скарги від його підлеглої — патрульної поліцейської Зої Мельник.