“Іди гуляй”: Зеленський вигнав секретаря Бориспільської міськради, представляючи нового губернатора. Фото: сайт президента

https://racurs.ua/ua/n124127-idy-gulyay-zelenskyy-vygnav-sekretarya-boryspilskoyi-miskrady-predstavlyauchy-novogo.html

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Володимир Зеленський, президент України, сьогодні в Борисполі «потрусив» кадри: під час представлення нового керівника Київської обласної державної адміністрації, яким став Михайло Бно-Айріян, він зі скандалом вигнав із засідання секретаря міської ради, представника «Батьківщини» Ярослава Годунка.

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Вийдіть звідси, погано чуєте? Іди вже, йди гуляй, — адресував президент свої слова Годунку.

При цьому Зеленський озвучив інформацію про те, що Годунко раніше був засудженим, і назвав його розбійником, а після засідання заявив: «Зараз зателефоную Баканову щодо цього чорта».

Між тим, указ № 509/2019 від 10 липня, яким президент призначив Бно-Айріяна очільником Київської ОДА, вже оприлюднено на сайті глави держави.

Відомо, що Бно-Айріян народився в Азербайджані, навчався у Львові та Києві, вищу освіту здобув за фахом «Міжнародні економічні відносини».

У 2010−2013 роках він був радником глави МЗС України Костянтина Грищенка та колишнього прем'єра Миколи Азарова.

У 2015−2016 роках чиновник керував департаментом стратегічного планування та євроінтеграції у Міненерговугілля. Також він був заступником директора компанії «Укренерго».

Нагадаємо, що напередодні Зеленський підписав указ про звільнення 70 керівників райдержадміністрацій, більшість із них — у Києві.