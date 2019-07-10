Велика приватизація в Україні розблокована судом. Фото: UA.News

https://racurs.ua/ua/n124131-bolshaya-pryvatyzacyya-v-ukrayne-razblokyrovana-sudom.html

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Приватизація шести великих держкомпаній розблокована завдяки рішенню Верховного суду, який задовольнив скаргу Фонду державного майна.

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Виграна касація дозволяє продовжити приватизацію таких підприємств, як Одеський припортовий завод, вугільна компанія «Краснолиманська», завод «Електроважмаш», фармацевтична компанія «Індар» і Об'єднана гірничо-хімічна компанія. Таке повідомлення опублікував на своїй сторінці у Facebook Віталій Трубаров, виконуючий обов’язки глави Фонду держмайна.

Згідно з опублікованою інформацією, процес приватизації практично на рік заблокував «Грант Торнтон», який заважав уряду затверджувати відібраних раніше Фондом держмайна інвестиційних радників.

Трубаров також зазначив, що на даний момент ще триває розгляд справи щодо оскарження підсумків відбору інвестрадників. Проте рішення Верховного суду дозволяє розпочати підготовку шести вищевказаних підприємств до приватизації.

Нагадаємо, у січні 2019 року Кабмін затвердив список об'єктів, які підлягатимуть великій приватизації упродовж поточного року.