Большая приватизация в Украине разблокирована судом. Фото: UA.News

https://racurs.ua/n124131-bolshaya-privatizaciya-v-ukraine-razblokirovana-sudom.html

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Приватизация шести крупных госкомпаний разблокирована благодаря решению Верховного суда, который удовлетворил жалобу Фонда государственного имущества.

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Выигранная кассация позволяет продолжить приватизацию таких компаний, как Одесский припортовый завод, угольная компания «Краснолиманская», завод «Электротяжмаш», фармацевтическая компания «Индар» и Объединенная горно-химическая компания. Такое сообщение опубликовал на своей странице в Facebook Виталий Трубаров, исполняющий обязанности главы Фонда госимущества.

Согласно опубликованной информации, процесс приватизации практически на год заблокировал «Грант Торнтон», который препятствовал правительству в утверждении отобранных ранее Фондом госимущества инвестиционных советников.

Трубаров также отметил, что в данный момент еще продолжается дело по обжалованию результатов отбора инвестсоветников. Тем не менее, решение Верховного суда позволяет начать подготовку шести вышеупомянутых предприятий к приватизации.

Напомним, в январе 2019 года Кабмин утвердил список объектов, которые будут подлежать большой приватизации на протяжении текущего года.